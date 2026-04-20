Il Milan si è portato a 50 milioni di euro grazie alla qualificazione alla Champions League. Nella partita contro il Verona, un gol di Adrien Rabiot a fine primo tempo ha deciso l'incontro. La squadra di Allegri ha conquistato tre punti importanti e si è avvicinata al Napoli di Antonio Conte, che occupa il primo posto in classifica. L’attacco rossonero sembra in difficoltà, anche se i risultati continuano a arrivare.

I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno vinto senza incantare, ancora una volta di 'corto muso', grazie al sesto gol stagionale di Adrien Rabiot (41') su assist di Rafael Leão. Ma ha sofferto troppo, rischiando di subire un pareggio che i padroni di casa di Paolo Sammarco - ormai ad un passo dalla retrocessione aritmetica in Serie B - avrebbero anche meritato. Non è ancora abbastanza, ha commentato il 'CorSera', per poter mettere le mani sui 50 milioni di euro di proventi che la UEFA garantisce per la partecipazione in Champions, ma l'obiettivo per Mike Maignan e compagni si avvicina. Il successo del...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan vede i 50 milioni della Champions: Rabiot firma il sorpasso, ma l’attacco è in tilt

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