Rabiot decide la sfida del Bentegodi | 1-0 al Verona e il Milan vede la Champions
Nel match tra Verona e Milan, Rabiot decide la partita con un gol al 41' del primo tempo, portando i rossoneri in vantaggio. La squadra di casa schiera Montipò tra i pali, con Edmundsson, Nelsson e Valentini in difesa. La vittoria per 1-0 permette al Milan di mantenere vive le speranze di qualificarsi alla Champions League.
Verona-Milan 0-1 RETE: 41'pt Rabiot VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Edmundsson 6, Nelsson 6, Valentini 6.5; Oyegoke 6 (21'pt Lirola 6), Akpa Akpro 5.5 (19'st Al Musrati 5.5), Gagliardini 5.5 (38'st Lovric sv), Bradaric 5.5 (1'st Vermesan 6.5); Belghali 5.5, Bernede 6 (37'st Isaac sv); Orban 5.5. In panchina: Perilli, Toniolo, Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager, Harroui, Ajayi. Allenatore: Sammarco 6 MILAN (3-5-2): Maignan 6.5; Tomori 6, Gabbia 6.5, Pavlovic 6; Athekame 6 (18'st Saelemaekers 6), Fofana 5.5 (19'st Ricci 6), Modric 7, Rabiot 7, Bartesaghi 6; Leão 6.5 (18'st Gimenez 6), Pulisic 5.5 (35'st Nkunku sv).🔗 Leggi su Feedpress.me
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A decidere la gara è Adrien Rabiot al 41' su assist di Leao. Una vittoria che permette ai rossoneri di agganciare la formazione di Antonio Conte in classifica, a quota 66 punti #Tuttosport #VeronaMilan #SerieA x.com