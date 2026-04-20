Il miglior passito bianco d' Europa è pontino

Un vino prodotto nella regione Lazio è stato riconosciuto come il miglior Passito bianco d’Europa. Si tratta di “Nettare di Circe” Lazio Igt 2024, realizzato dall’azienda vitivinicola Tre Terre di Sabaudia. La premiazione ha confermato il suo ruolo di rilievo nel panorama enologico internazionale.

E' “Nettare di Circe” Lazio Igt 2024, dell'azienda vitivinicola Tre Terre di Sabaudia, il miglior Passito bianco d’Europa. Il riconoscimento è stato attribuito dalla giuria di enologi ed esperti internazionali del Frankfurt International Trophy che ha assegnato al vino prodotto a ridosso del.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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