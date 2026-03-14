Bianco esalta il Monza Inzaghi controcorrente | Il miglior Palermo

Il Monza ha ottenuto una vittoria importante contro il Palermo in una sfida di alta classifica, con Bianco che ha elogiato la prestazione della squadra. In risposta, Inzaghi ha invece definito il Palermo il miglior avversario affrontato finora, evidenziando un'opinione diversa sulla qualità dell’avversario. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la conferenza stampa post-partita, dove sono stati commentati i risultati e le prestazioni di entrambe le squadre.

Il Monza stravince il duello d’alta classifica contro il Palermo: le dichiarazioni in conferenza stampa dei due allenatori Prova ai limiti della perfezione del Monza, che all’U-Power Stadium domina lo scontro promozione contro il Palermo nella partitissima della 30° giornata del campionato di Serie B. Petagna apre le marcature, prima dell’uno-due nella ripresa di Ciurria e Colombo che blindano la contesa per i brianzoli. Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo (Ansa) – Calciomercato.it Scatto in classifica per il Monza, con Paolo Bianco che si toglie qualche sassolino dalla scarpa in conferenza stampa: “Questa squadra ha sempre reagito, altrimenti non saremmo arrivati fino a questo punto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bianco esalta il Monza, Inzaghi controcorrente: “Il miglior Palermo” Articoli correlati Serie B, il Palermo di Inzaghi si ferma contro il Mantova: E’ la miglior difesa del campionato ma…Un pareggio che sa di sconfitta, questa è la secca definizione del Corriere dello Sport. Palermo, vittoria convincente sull’Entella 3-0: rosanero a pari punti con il Monza in Serie B. Inzaghi esulta.Tris all'Entella, il Palermo riaccende la corsa alla Serie A: Inzaghi vola, il Barbera esulta Il Palermo ha conquistato una convincente vittoria... Contenuti utili per approfondire Bianco esalta Argomenti discussi: Lo Spezia riaccende la luce: Monza battuto al Picco 4-2. Bianco esalta il Monza dopo il 3-0 al Palermo: Squadra pronta a tutto, Cutrone trascinatoreAl termine della vittoria interna contro il Palermo, l’allenatore del Monza Paolo Bianco ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori nel corso della conferenza stampa post-partita all’U-Power ... tuttomercatoweb.com Monza, Bianco: Questa squadra in tutto il campionato ha dimostrato di reagire e riprendersiQuesta squadra in tutto il campionato ha dimostrato di reagire e riprendersi. Lo ha fatto anche oggi dopo il ko di Spezia. Sono convinto che. tuttob.com