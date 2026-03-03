Miglior Colomba d’Italia 2026 | sul podio il pontino Francesco Ricci

Durante la Tirreno CT di Carrara, una delle fiere italiane più importanti nel settore food e ospitalità, si è conclusa l'edizione 2026 del Campionato “Miglior Colomba d’Italia” promosso dalla FIPGC, Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria. Tra i partecipanti sul podio si trova il pasticcere pontino Francesco Ricci, riconosciuto per la sua creazione.

Alla Tirreno CT di Carrara il Campionato Miglior Colomba d’Italia 2026 premia il Sud. Terzo posto per il pontino Francesco Ricci nella categoria salata, quarta Jessica Fantozzi Il verdetto della giuria ha restituito un dato chiaro: le migliori colombe artigianali arrivano dal Sud Italia, che ha conquistato tutte e tre le categorie in gara – classica, salata e, per la prima volta, gelato. Sono state oltre 80 le colombe sottoposte all’analisi tecnica e sensoriale da parte di una giuria composta da professionisti del settore come Beatrice Volta, Marco Massi e Federico Molinari. Il presidente Matteo Cutolo ha sottolineato l’altissimo livello della competizione, evidenziando come tra i primi dieci classificati ci fossero distacchi minimi, nell’ordine di pochi punti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

