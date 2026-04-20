Il meteo per la settimana | la ' quasi estate' lascia il passo a temperature più fresche

Le previsioni meteo per la settimana indicano un cambiamento rispetto alle temperature elevate degli ultimi giorni. Con l’avvicinarsi delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, si registra una diminuzione delle temperature, con un primo calo già visibile nella sera di domenica. La cosiddetta 'quasi estate' lascia così spazio a condizioni più fresche, segnando un cambiamento nel clima della regione.

Frena la 'quasi estate'. La settimana che porta alle festività di 25 aprile e primo maggio inverte la tendenza al caldo di questi ultimi giorni, con un primo accenno che si è avvertito già dalla sera di domenica. Come spiega il meteorologo di 3bmeteo Carlo Migliore, "da lunedì aria più fredda che.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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