Novembre inizia con temporali e temperature in calo il meteo si fa ostile per tutta la settimana
La prima settimana di novembre porta maltempo e temperature in calo in molte zone del Nord Italia. Giorni di pioggia e temporali si succedono, rendendo l’atmosfera fredda e umida. Le previsioni segnalano che il maltempo continuerà per tutta la settimana, con condizioni difficili da gestire per chi deve uscire di casa.
Novembre si apre con un clima instabile e ostile in gran parte del Nord Italia, con temporali che si abbatteranno su diverse aree già dalla prima giornata del mese. Le previsioni meteo indicano un calo delle temperature e un’intensificazione delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni diffuse che interesseranno soprattutto le regioni alpine e pedemontane, tra cui Biella e le province limitrofe. La giornata di lunedì 2 febbraio, pur essendo tecnicamente nel cuore dell’inverno, segna un cambiamento repentino rispetto alle settimane precedenti, caratterizzate da condizioni più miti. La notte tra domenica e lunedì si presenta con cielo coperto da nubi sparse, con una temperatura media di 3,8°C. 🔗 Leggi su Ameve.eu
