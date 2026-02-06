Francesco Cicchella al Teatro Lendi di Sant' Arpino

Al Teatro Lendi di Sant'Arpino, da mercoledì 4 a venerdì 6 febbraio, Francesco Cicchella porta in scena il suo “Tante belle cose live tour”. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Cicchella con Gennaro Scarpato, vede sul palco anche Vincenzo De Honestis e Yaser Mohamed. La regia è firmata da Francesco Cicchella, mentre la produzione è a cura di Top. Gli spettacoli iniziano alle 20:45 e sono un’occasione per vedere dal vivo il comico napoletano in azione.

Al Teatro Lendi di Sant’Arpino, da mercoledì 4 a venerdì 6 febbraio, alle ore 20:45 protagonista sarà Francesco Cicchella in “Tante belle cose live tour”, scritto da Francesco Cicchella e Gennaro Scarpato, con Vincenzo De Honestis, Yaser Mohamed, regia di Francesco Cicchella e produzione Top.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su SantArpino Treffe "Tante Belle Cose": lo show di Francesco Cicchella sbarca al teatro Vittorio Emanuele Francesco Cicchella torna sul palco con il suo nuovo spettacolo Al via la XXVI edizione di “PulciNellaMente”: Sant’Arpino capitale del teatro scuola È iniziata la preparazione della XXVI edizione di “PulciNellaMente”, la Rassegna Nazionale di Teatro Scuola che si svolgerà a Sant’Arpino dal 3 al 10 maggio 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su SantArpino Treffe Argomenti discussi: Napoli. 'Questo bimbo a chi lo do? sabato 31 al teatro 'Cilea' l'irresistibile commedia di Eduardo Tartaglia; Teatro: Questo bimbo a chi lo do? - Napoli. Tante cose belle, il nuovo spettacolo di Francesco Cicchella arriva a Roma il 14 e 15 maggio al Teatro BrancaccioDopo il grande successo delle precedenti tournée, Francesco Cicchella arriva nella Capitale con il suo nuovo spettacolo, Tante Belle Cose, un one man show innovativo e travolgente che mescola ... ilmessaggero.it «Tante Belle Cose», il nuovo spettacolo di Francesco Cicchella arriva al Teatro Brancaccio di RomaSul palco, Francesco Cicchella ci regala un'esibizione unica, un mix esplosivo di sketch esilaranti, performance indimenticabili e momenti di grande emozione, tutti caratterizzati dal suo ... leggo.it FRANCESCO CICCHELLA in "Tante belle cose" 27 e 28 febbraio 2026 Latina (Teatro D'Annunzio) BIGLIETTI GIÀ IN VENDITA..!! INFO:0773/631473 TABACCHERIA IL TOSCANO VIA DELLA STAZIONE,184 LATINA SCALO(LT) facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.