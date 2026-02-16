Arpino mercatino degli Artigiani del borgo ODV

Il mercatino degli Artigiani del borgo ODV si tiene ogni quarta domenica del mese ad Arpino, attirando hobbisti e appassionati di artigianato locale. Questa domenica, i visitatori troveranno oggetti fatti a mano, come ceramiche, tessuti e gioielli, realizzati dai residenti del paese. È un’occasione per scoprire le tradizioni artigianali del territorio e portare a casa pezzi unici.

Il Mercatino di Arpino ogni quarta domenica del mese con una nuova edizione ricca di creatività, tradizione e prodotti unici. In Piazza Municipio, nel cuore del centro storico, artigiani, collezionisti, illustratori e appassionati proporranno articoli originali, oggetti vintage, vinili, libri.