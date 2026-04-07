Alcova svela Villa Pestarini | il gioiello di Albini apre a Milano

Durante la Milano Design Week, dal 20 al 26 aprile, si terrà l'undicesima edizione di Alcova, un evento dedicato al design che si svolge in due location diverse. La prima è Villa Pestarini, una residenza storica recentemente aperta al pubblico, mentre la seconda è l’Ospedale Militare di Baggio, uno spazio dismesso riqualificato per l’occasione. La manifestazione propone installazioni e mostre in ambienti innovativi e poco convenzionali.

Dal 20 al 26 aprile, Alcova torna a ridefinire i confini della Milano Design Week con la sua undicesima edizione, spostando il baricentro creativo verso due spazi distinti: Villa Pestarini e l’Ospedale Militare di Baggio. La piattaforma di design, nata dall’iniziativa di Valentina Ciuffi e Joseph Grima, schiererà oltre 120 partecipanti internazionali. Il parco espositivi vedrà la compresenza di scuole d’arte prestigiose, designer che operano in modo indipendente e aziende già consolidate nel mercato. L’evento si divide tra due anime architettoniche opposte. Da un lato c’è il rigore razionalista di una residenza privata mai prima accessibile, dall’altro un complesso monumentale immerso nel verde che torna a essere protagonista dopo aver ospitato la rassegna nel 2021 e nel 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alcova svela Villa Pestarini: il gioiello di Albini apre a Milano Alcova a Villa Pestarini. Il capolavoro razionalista mai aperto al pubblico disegnato da Franco AlbiniAlcova, format di design curato da Joseph Grima e Valentina Ciuffi che fa dialogare i luoghi con i progetti di arte, quest’anno esplora Villa... Un gioiello nel cuore di Milano: Villa Necchi Campiglio per due giorni si trasforma in un agrumeto sicilianoMilano, 19 gennaio 2026 – Villa Necchi Campiglio, prestigioso Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, apre le sue porte alla XIV edizione di... Alcova, Fuorisalone 2026, torna in zona Baggio per la Milano Design WeekUna villa progettata da Franco Albini che viene aperta al pubblico per la prima volta e il complesso dell'Ospedale Militare di Baggio sono i luoghi scelti da Alcova per ospitare oltre 120 espositori i ... cosedicasa.com Alcova a Villa Pestarini. Il capolavoro razionalista mai aperto al pubblico disegnato da Franco AlbiniAlcova, format di design curato da Joseph Grima e Valentina Ciuffi che fa dialogare i luoghi con i progetti di arte, quest’anno esplora Villa Pestarini disegnata da Franco Albini, mai aperta al ... ilgiorno.it