Il Medolla scrive la storia È il terzo salto consecutivo

Il team di Medolla ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, consolidando la sua posizione in classifica. La formazione titolare include Neri, Malavasi, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Saracino, Zanoli, Covili, Guidone, Serroukh e Adusa, con alcune sostituzioni durante la partita. La partita ha visto anche l’ingresso di Leozappa, Abusoglu e Tecku nel corso del secondo tempo.

medolla s.f. 3 s.p. scandiano 1 MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi, Pastorelli, Hoxha, Sentieri (65’ Leozappa), Saracino, Zanoli (63’ Abusoglu), Covili, Guidone, Serroukh, Adusa (85’ Tecku). A disp. Maccarinelli, Benassi, Bagni, Assohoun, Trajkovic. All. Semeraro SP. SCANDIANO: Taglini, Valestri (92’ Saetti Baraldi), Strozzi, Romani (83’ Giorgi C.), Pederzoli, Muratori, Bottazzi, Saetti (75’ Lasagni), Corbelli (83’ Rinaldini), Giorgi D., Abdou (60’ Gilioli). A disp. Tarabelloni, Lasagni, Grisendi, Vitrani. All. Galantini Arbitro: Bidzogo di Parma Reti: 17’ Corbelli, 24’ e 25’ Guidone, 51’pt Adusa Note: al 32’ espulso mister Galantini, ammoniti Saetti, Bottazzi, Adusa e Strozzi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Medolla scrive la storia. È il terzo salto consecutivo Notizie correlate Gp Suzuka, Kimi Antonelli trionfa e scrive la storia. Terzo LeclercKimi Antonelli ha conquistato una vittoria straordinaria nel Gran Premio del Giappone, terza prova del Mondiale 2026. Un altro anno nero per la produzione industriale: è il terzo consecutivo in caloLa produzione industriale chiude in rosso per il terzo anno consecutivo, ovvero tutti quelli del governo Meloni. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Dilettanti – Promozione – Il Medolla San Felice saluta tutti e sale in Eccellenza; Medolla si tinge di poesia: torna il Minifestival della Lettura e della Terra. Il Medolla scrive la storia. È il terzo salto consecutivoLa promozione in Eccellenza arriva per la squadra di Semeraro due turni prima. Spavento iniziale per il gol di Corbelli. Guidone la ribalta, Adusa chiude. ilrestodelcarlino.it