La produzione industriale in Italia continua a perdere terreno. È il terzo anno di fila che il settore si riduce, segnando un trend che non accenna a fermarsi. I dati ufficiali parlano chiaro: nel 2023, anche quest’anno, le fabbriche producono meno rispetto all’anno precedente. La situazione si ripete, e le imprese manifestano preoccupazione per un futuro che sembra ancora più incerto.

Tre su tre. Tre anni pieni di governo Meloni (2023-2025), tre anni di calo della produzione industriale. La cura delle destre per l’industria italiana fa sentire i suoi effetti, che si confermano tutt’altro che positivi anche per l’anno appena concluso. E non basta neanche l’accelerazione su base tendenziale registrata a dicembre, perché la produzione chiude in rosso per il terzo anno consecutivo. E se la flessione è solamente dello 0,2% rispetto al 2024 non è tanto per il +3,2% di dicembre (peraltro con un calo di quattro decimali rispetto al mese precedente ), quanto per il disastro completo dell’anno prima, che ha fatto registrare un calo mensile dopo l’altro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Un altro anno nero per la produzione industriale: è il terzo consecutivo in calo

Confindustria segnala un rallentamento dell’export e della produzione industriale, in un contesto economico caratterizzato da consumi deboli e costi energetici elevati.

A ottobre 2025, la produzione industriale registra un calo dell’1% rispetto a settembre, secondo i dati ISTAT.

