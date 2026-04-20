Dopo vent’anni dalla sua ultima esibizione al festival, la cantante è tornata a sorpresa sul palco durante il concerto di un’artista emergente. La presenza della star ha catturato l’attenzione di pubblico e social, creando un momento di grande attenzione mediatica. L’evento ha rappresentato un ritorno inatteso e significativo per la musica pop, coinvolgendo fan e appassionati in una scena che ha fatto parlare per le sue ripercussioni.

U na lezione magistrale di auto-citazione. A vent’anni esatti dal suo debutto nel deserto di Indio, Madonna è tornata a calcare il palco del Coachella durante il set di Sabrina Carpenter, sigillando un momento di continuità storica che ha mandato in tilt i social. La popstar non si è limitata a riproporre le sue hit, ma ha scelto di farlo con un’operazione di “archivio vivente”, indossando lo stesso look del 2006. Coachella, i look più belli e più brutti di sempre. guarda le foto Madonna al Coachella, lo stesso look di 20 anni fa. Madonna ha sfidato le leggi del tempo e della moda scegliendo di indossare nuovamente lo stesso corsetto, gli stessi stivali e la medesima giacca di Gucci che aveva sfoggiato sul palco del Coachella vent’anni fa.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A 20 anni esatti dalla sua ultima apparizione al festival, la Regina del Pop è tornata a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter

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