Coachella goes pop e che pop | Madonna ospite a sorpresa del set di Sabrina Carpenter

Durante il festival Coachella, le voci su una possibile collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter si sono confermate, con la presenza a sorpresa della pop star sul palco durante il set della cantante. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, confermando il coinvolgimento di Madonna nell’evento. La performance è avvenuta in modo inaspettato, senza annunci ufficiali prima dell’evento.

Alla fine, le voci che volevano Madonna sul palco del Coachella insieme a Sabrina Carpenter si sono rivelate vere. La Regina del Pop ha raggiunto la voce di Manchild durante il suo show, nel secondo weekend del festival californiano, mandando il pubblico in delirio. La cantante italoamericana è apparsa in scena al termine di Juno, uno dei maggiori successi della “padrona di casa”, per poi lanciarsi insieme a lei in una scoppiettante performance sulle note di Vogue. Subito dopo, Madonna ha preso il microfono e ha raccontato: «Vent’anni fa esatti mi esibivo al Coachella. Ero nella dance tent ed è stata la prima volta che ho eseguito Confessions on a Dance Floor Pt.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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