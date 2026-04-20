Al Teatro Domma va in scena “Il Mago di Oz – Il Musical”, una nuova produzione teatrale firmata Imprenditori di Sogni. La messa in scena è un adattamento immersivo del classico racconto, con scenografie e costumi curati nei dettagli. La rappresentazione si rivolge a un pubblico di tutte le età e si svolge in più atti, con musica dal vivo e numeri di danza.

Cosa: La messa in scena de Il Mago di Oz – Il Musical, una nuova produzione teatrale immersiva firmata Imprenditori di Sogni.. Dove e Quando: Al Teatro Domma di Roma (Via di Macchia Saponara 106, Acilia), domenica 26 aprile alle ore 18:30.. Perché: Per rivivere la magia di un classico intramontabile attraverso musica dal vivo, coreografie e la partecipazione speciale dei celebri YouTuber Red Aria e Blu.. La scena teatrale romana dedicata all’intrattenimento per famiglie si arricchisce di un appuntamento imperdibile, capace di fondere la grande tradizione letteraria per l’infanzia con le più moderne espressioni dello spettacolo dal vivo. Domenica 26 aprile, il palcoscenico capitolino si trasformerà in un portale magico pronto a trasportare gli spettatori direttamente sulla celebre strada di mattoni gialli.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Mago di Oz in Musical al Teatro Domma

Il Mago di Oz – Il Musical: Special Guest Red Aria e Blu

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