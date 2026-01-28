Il Mago di Oz tornano le fiabe animate al Centro culturale di San Nicolò
Domenica 1° febbraio alle ore 17 al Centro culturale di San Nicolò torna l'appuntamento con "Favole in biblioteca". Questa volta l'associazione culturale Giralaluna presenterà la fiaba animata "Il mago di Oz".Ingresso gratuito.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Il Mago di Oz Musical a Venaria: data nazionale al Teatro ConcordiaLa Strada di Mattoni Gialli arriva a Venaria Reale. Domenica 15 febbraio 2026, il Teatro Concordia ospita la prima data nazionale del tour de Il Mago di Oz, un musical travolgente prodotto dalla TMA ... mentelocale.it
Per sopravvivere a questo mondo, abbiamo bisogno di Oz. Storia di un mito: da L. Frank Baum a WickedOz è una terra narrativa molto frequentata dagli autori. Perché continua a ispirare quell'universo fantastico? Cosa c’è oltre l’arcobaleno? pangea.news
