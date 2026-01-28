Il Mago di Oz tornano le fiabe animate al Centro culturale di San Nicolò

Domenica 1° febbraio alle 17, al Centro culturale di San Nicolò torna

Domenica 1° febbraio alle ore 17 al Centro culturale di San Nicolò torna l'appuntamento con "Favole in biblioteca". Questa volta l'associazione culturale Giralaluna presenterà la fiaba animata "Il mago di Oz".Ingresso gratuito.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

