Il Lucifero Un viaggio nel mistero del tempo
Venerdì 24 aprile alle 17:30, presso il Palazzo Stella a Genova, si terrà la presentazione del romanzo “Il Lucifero. Un viaggio nel mistero del tempo”. L’evento prevede il confronto con l’autore Luciano Caprile, accompagnato dal presidente di SATURA e dall’editore di AW Books. La presentazione si svolge in una sede culturale della città e coinvolge il pubblico interessato alle tematiche trattate nel libro.
IL LUCIFERO. UN VIAGGIO NEL MISTERO DEL TEMPOdi Luciano CaprileDialogano con l’autore il presidente di SATURA Mario Napoli e l’editore di AW Books Lorella Pagnucco SalveminiVenerdì 24 aprile alle ore 17:30, presso SATURA Palazzo Stella a Genova, verrà presentato il romanzo “Il Lucifero. Un.🔗 Leggi su Genovatoday.it
“Lucifer Explained: The Misunderstood Angel | Calm Documentary”
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