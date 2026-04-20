Il look del giorno perfetto per un concerto Sognando Coachella!

Il Coachella torna a influenzare le scelte di stile, nonostante le previsioni di un calo di interesse. Dopo anni in cui il festival sembrava aver perso appeal, nel 2026 registra un ritorno di pubblico e di tendenze. Le immagini di oggi mostrano outfit pensati per un concerto, ispirati alle atmosfere e alle mode del festival californiano. Un segnale che gli appassionati continuano a seguire con attenzione gli eventi di musica e moda.

C ontro ogni pronostico, il Coachella è tornato a dettare tendenza. Dopo stagioni in cui il festival californiano sembrava aver perso la sua presa sullo stile, il 2026 segna un’inversione di rotta. Lo stile da concerto è ancora in voga rilevante, ma cambia forma: meno costruito per la foto, meno teatrale, decisamente più reale. Heidi Klum al Coachella 2026 in incognito: con parrucca e trucco dark nessuno la riconosce X L’estetica boho resta il punto di partenza, ma si mescola a capi che appartengono al guardaroba quotidiano. Il risultato sono look pensati per essere vissuti, e non solo fotografati. Un trend che trova eco anche in passerella, dove le collezioni della Primavera 2026 intercettano questa voglia di libertà concreta.🔗 Leggi su Iodonna.it

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