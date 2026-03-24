Il Lux Tour della cantante catalana Rosalía fa tappa a Milano. Il concerto è una grandiosa esperienza visiva – con tanto di orchestra – in cui si fondono riferimenti al cinema, alla storia dell’arte e al mimo. La moda, ovviamente, gioca un ruolo fondamentale ma il pezzo più chiacchierato non è né il tutù da ballerina né l’abito bianco indossato dalla cantante. Piuttosto è . una felpa. Precisamente, una felpa con il velo da suora. La felpa con il velo del Lux Tour. Dopo le prime tappe del tour a Lione e Parigi, i social sono stati invasi da video delle performance e dei look dell’artista sul palco. Ma a rubare la scena è stato un capo che fa parte del merchandising dell’artista. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La felpa bianca con il velo al posto del cappuccio è diventata virale dopo che alcuni fan l'hanno fotografata al concerto, ma è il perfetto simbolo del nuovo album di Rosalía.

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