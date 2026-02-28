Sfregiato con un bicchiere Choc nel locale | nei guai

Una tranquilla serata con amici in un noto locale della Vallata del Tronto è stata sconvolta da un episodio di violenza: una persona è stata sfregiata con un bicchiere durante una lite. L'evento si è verificato nella notte, coinvolgendo almeno due individui. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una tranquilla serata con amici, in un noto locale della Vallata del Tronto, ritrovo di tante persone, si è trasformata in un incubo per un ascolano di 36 anni che ha subito un'aggressione tanto violenta quanto immotivata da parte di una ragazza, per altro a lui sconosciuta, con le conseguenze di uno sfregio permanente al volto. Un fatto gravissimo che è costato all'uomo la lesioni al viso che porterà per sempre e la condanna a tre anni e mezzo di carcere alla giovane donna che lo ha aggredito, una 26enne ascolana riconosciuta colpevole dal giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli del reato di lesioni personali gravi. Una vicenda che risale al 17 febbraio 2023 quando l'uomo si trovava nel locale 'Non solo bollicine' a Castel di Lama (era circa mezzanotte) insieme alla sua convivente e altre persone.