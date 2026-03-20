Il Parco Museo Santa Barbara di Mammola è un progetto artistico che combina elementi naturali e installazioni contemporanee. È stato creato come spazio di sperimentazione e innovazione culturale, attirando visitatori interessati all’arte e alla natura. Il parco si trova nel territorio calabrese e rappresenta un esempio di iniziativa locale rivolta alla promozione di pratiche artistiche alternative. La sua apertura è stata annunciata di recente.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Spatari realizza nel 2011 la sua Ultima Cena, ricorrendo a una straordinaria rappresentazione geometrica, che nel suo simbolismo invita all’attenta analisi per capire quale tra gli apostoli sia Giuda. Il nome potrebbe essere quello di un personaggio di Andrea Pazienza, il geniale fumettista cui dobbiamo le avventure di “Zanardi”, “Pompeo” e “Pentothal”. E anche la sua storia pare uscire dalla matita del co-fondatore di Frigidaire, rivista culto del movimento del ’77. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Parco Museo Santa Barbara di Mammola è un mistico esperimento d’avanguardia

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