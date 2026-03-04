Michelangelo clamoroso ritrovamento | È suo il busto del Cristo Salvatore nella basilica di Sant’Agnese

Un busto raffigurante il Cristo Salvatore, conservato da secoli nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura a Roma, potrebbe essere un’opera autentica di Michelangelo Buonarroti. La scoperta è stata annunciata di recente da esperti che hanno analizzato le caratteristiche dell’opera, confrontandole con lo stile del grande artista rinascimentale. La scoperta potrebbe cambiare la storia dell’arte e la conoscenza delle opere di Michelangelo.

Un busto scultoreo custodito per secoli nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura, a Roma, potrebbe essere un’opera autografa di Michelangelo Buonarroti. La clamorosa ipotesi è stata presentata dalla ricercatrice Valentina Salerno durante la conferenza “Il volto ritrovato”, svoltasi proprio all’interno della Basilica sulla via Nomentana, dove il Cristo Salvatore è stato ufficialmente proposto come nuovo capolavoro del maestro rinascimentale. La statua, finora considerata anonima e catalogata come ”Busto scultoreo di autore anonimo della scuola romana del XVI secolo”, rientrerebbe così tra le opere michelangiolesche poco note o dimenticate. Si tratterebbe di un significativo ampliamento del catalogo dell’ultimo Michelangelo e di un importante arricchimento della storia dell’arte rinascimentale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Michelangelo, clamoroso ritrovamento: “È suo il busto del Cristo Salvatore nella basilica di Sant’Agnese” È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore che si trova nella Basilica di Sant’Agnese fuori le MuraDopo anni di anonimato, il busto del Cristo Salvatore nella Basilica di Sant'Agnese fuori le mura sulla Nomentana è stato attribuito a Michelangelo. Roma, Michelangelo è l’autore del Cristo Salvatore custodito a Sant’Agnese fuori le muraPresentata la clamorosa riattribuzione del busto finora anonimo: nuovi documenti collegherebbero l’opera direttamente al Buonarroti Per secoli è... Una selezione di notizie su Cristo Salvatore. Il Cristo di Sant’Agnese attribuito a MichelangeloÈ di Michelangelo Buonarroti il busto scultoreo del Cristo Salvatore conservato da secoli nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura, lungo la via Nomentana a Roma. L’opera, finora considerata ... rainews.it È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore che si trova nella Basilica di Sant’Agnese fuori le MuraDopo anni di anonimato, il busto del Cristo Salvatore nella Basilica di Sant'Agnese fuori le mura sulla Nomentana è stato attribuito a Michelangelo ... fanpage.it