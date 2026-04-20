Il Lecce agguanta la Fiorentina 1-1 e la Cremonese al terzultimo posto | Viola sempre più salvi

Nel match tra Lecce e Fiorentina finito 1-1, Harrison ha portato avanti i padroni di casa al 30' del primo tempo, mentre Tiago Gabriel ha pareggiato per la Fiorentina al 26' della ripresa. La Cremonese si trova ora al terzultimo posto in classifica. I due portieri sono stati impegnati senza subire gol nei rispettivi ruoli, mentre le formazioni hanno schierato giocatori con valutazioni diverse, tra cui Falcone, Veiga e Tiago Gabriel.