Il Lecce agguanta la Fiorentina 1-1 e la Cremonese al terzultimo posto | Viola sempre più salvi
Nel match tra Lecce e Fiorentina finito 1-1, Harrison ha portato avanti i padroni di casa al 30' del primo tempo, mentre Tiago Gabriel ha pareggiato per la Fiorentina al 26' della ripresa. La Cremonese si trova ora al terzultimo posto in classifica. I due portieri sono stati impegnati senza subire gol nei rispettivi ruoli, mentre le formazioni hanno schierato giocatori con valutazioni diverse, tra cui Falcone, Veiga e Tiago Gabriel.
Lecce-Fiorentina 1-1 Marcatori: 30' pt Harrison, 26' st Tiago Gabriel. Lecce (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6, Tiago Gabriel 7.5, Siebert 6, Gallo 7 (35' st Ndaba sv); Ramadani 6.5, Ngom 6.5 (12' st Gandelman 6.5); Pierotti 6, Coulibaly 5.5, N'Dri 6.5 (11' st Banda 6); Cheddira 5 (12' st Stulic 6). In panchina: Fruchtl, Saba, Pèrez, Helgason, Jean, Gorter, Samooja, Marchwinski, Kovac. Allenatore: Di Francesco 6.5. Fiorentina (4-3-3): De Gea 6.5; Dodò 6.5, Pongracic 7, Ranieri 6.5, Gosens sv (11' pt Balbo 6); Mandragora 6.5, Fagioli 6.5 (35' st Fabbian sv), Ndour 5 (35' st Brescianini sv); Harrison 7.🔗 Leggi su Feedpress.me
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