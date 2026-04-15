Il Gruppo Archeologico Colligiano ha ottenuto il premio ’RiCollegato dell’Anno’ 2025. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dall’associazione culturale RiColleghiAmo a chi si impegna a collegare passato e presente attraverso attività culturali e di ricerca. La premiazione si è svolta recentemente, riconoscendo l’impegno del gruppo nel promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico locale.

È il Gruppo Archeologico Colligiano il Ricollegato dell’Anno 2025, destinatario del riconoscimento conferito ogni anno dall’associazione culturale RiColleghiAmo a chi contribuisce a ricollegare passato e presente. Il premio è stato consegnato dalla presidente Enza Errico a Stefano Mori, presidente pro tempore del Gruppo Archeologico. Nelle motivazioni si legge "per l’impegno pluridecennale e continuativo nella tutela, nello studio e nella valorizzazione del patrimonio archeologico di Colle di Val d’Elsa e del suo territorio – questa è la motivazione – per il fondamentale contributo alla salvaguardia di beni di straordinario valore storico,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gruppo Archeologico ha ricevuto il premio ’RiCollegato dell’Anno’

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