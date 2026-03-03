I funerali del piccolo Domenico Caliendo domani mercoledì 4 marzo al Duomo di Nola

Domani, mercoledì 4 marzo, si svolgeranno i funerali di Domenico Caliendo, il bambino con il cuore bruciato, presso il Duomo di Nola. La cerimonia si terrà nel luogo di culto cittadino e vedrà la partecipazione dei familiari e della comunità locale. La famiglia ha comunicato la data dell'evento senza ulteriori dettagli.

I funerali del piccolo Domenico, il bimbo con il cuore bruciato, si terranno domani, mercoledì 4 marzo, presso la Cattedrale di Nola. Saranno trasmessi in tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Domani l’autopsia sul corpo del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto al Monaldi. Poi i funerali a Nola Nola in lutto per Domenico Caliendo, i funerali saranno in cattedraleNon è stata ancora fissata la data dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e quattro mesi morto ieri mattina all'ospedale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Domenico Caliendo Temi più discussi: A casa di Domenico, il bimbo del cuore bruciato, tra le sue mille foto: Qui lui ballava e divorava dolci; Bambino con il cuore bruciato, il funerale del piccolo Domenico fra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio; Nola in lutto per Domenico Caliendo, i funerali saranno in cattedrale; Morte del piccolo Domenico, diretta su tv privata per i funerali a Nola. Funerali del piccolo Domenico Caliendo in diretta su Canale 21Nola – Canale 21, storica emittente televisiva privata campana, trasmetterà in diretta i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e ... cronachedellacampania.it Funerali Domenico Caliendo, attesa la premier Giorgia Meloni; la data ufficializzata martedì 3 marzoLa salma sarà liberata velocemente, promettono le autorità, ma non c'è ancora la conferma per la data delle esequie; la premier presente compatibilmente con gli impegni istituzionali ... napolitoday.it Nuovi sviluppi sulla vicenda della morte di Domenico Caliendo, il bambino destinato ad un cuore trapiantato danneggiato a causa del trasporti in un contenitore di ghiaccio secco. Alle telecamere del programma “Lo stato delle cose” di Massimo Giletti, in onda - facebook.com facebook Domenico Caliendo, cambia il collegio di esperti: ecco i retroscena tra Bolzano e Napoli x.com