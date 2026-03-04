L’addio di un paese intero al piccolo Domenico Caliendo la madre Patrizia | Ora ci sta abbracciando tutti

Oggi nel paese si sono tenuti i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di poco più di due anni morto il 21 febbraio dopo due mesi di coma all’ospedale Monaldi di Napoli. La madre Patrizia ha detto che ora il suo bambino li sta abbracciando tutti, mentre tra lacrime, applausi e silenzio si è svolta la cerimonia. La comunità si è stretta intorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

È stata una giornata di lacrime, applausi e silenzio carico di dolore quella che ha accompagnato i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di poco più di due anni scomparso il 21 febbraio 2026 dopo due mesi di coma farmacologico all’ospedale Monaldi di Napoli. Il Duomo di Nola, la città dove la famiglia risiede, ha aperto le porte sin dalla mattina e non è bastato a contenere le migliaia di persone che si sono riversata in paese. Il feretro, una piccola bara bianca, è giunto ai piedi del Duomo alle 11 in punto, accolto da un lungo, commosso applauso. Sulla bara, una lettera scritta da un bambino di nome Andrea: «Ciao Domenico, io non ti conosco ma so che ora sei un Angelo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - L’addio di un paese intero al piccolo Domenico Caliendo, la madre Patrizia: “Ora ci sta abbracciando tutti” Leggi anche: Morto Domenico Caliendo, mamma Patrizia già dal notaio: «Ora la fondazione» Leggi anche: L’addio a Domenico Caliendo nel Duomo di Nola, la madre: “Devono pagare solo quelli che hanno sbagliato” Una raccolta di contenuti su Domenico Caliendo. Temi più discussi: Addio al bimbo guerriero, l’Italia piange Domenico; A casa di Domenico, il bimbo del cuore bruciato, tra le sue mille foto: Qui lui ballava e divorava dolci; Oggi l'addio a Domenico, attesa la premier Meloni; Morte di Domenico Caliendo, slitta ancora l'autopsia. La mamma: Un vestitino per l'ultimo viaggio. Funerali di Domenico Caliendo in diretta, Patrizia Mercolino: Ognuno di noi lo conservi in un angolo del suo cuore, la folla grida: GiustiziaIn diretta l'ultimo saluto a Domenico Caliendo dal Duomo di Nola a Napoli: il bimbo è morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore ... fanpage.it Addio a Domenico Caliendo a Nola: l'arrivo di Giorgia Meloni in chiesaLa Presidente del Consiglio arriva nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo di Nola, per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, morto dopo un trapianto di cuore sbagliato all'ospedale Monal ... msn.com Fanpage.it. . I funerali del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio a soli due anni all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito ad un trapianto di cuore Parla Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo dall'altare del Duomo di Nola dove migliaia di persone facebook Domenico Caliendo, oggi i funerali a Nola: dalle 11 la camera ardente. Attesa la premier Giorgia Meloni x.com