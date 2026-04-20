Il governo tira dritto | no a emendamento su rimpatri

Il governo ha deciso di respingere l’emendamento sui rimpatri inserito nel decreto sicurezza. La questione è ora sotto esame al Quirinale, mentre il governo si sta attivando per proporre una modifica tramite un emendamento. La discussione riguarda le misure previste nel decreto e la possibilità di apportare cambiamenti prima della discussione finale. Nessuna variazione è stata approvata fino a questo momento.

La norma sui rimpatri sotto la lente del Quirinale. Ancora polemiche per la norma che prevede un incentivo per gli avvocati che seguono le pratiche di rimpatrio volontario. Ma la maggioranza esclude modifiche Il decreto sicurezza finisce sotto osservazione al Quirinale e il governo cerca di correre ai ripari con un emendamento di modifica. Sotto i riflettori c'è la norma che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario. Da giorni è acceso il faro del Quirinale e - in giornata - la sola ipotesi che Sergio Mattarella avrebbe potuto non controfirmare il provvedimento in assenza di modifiche sostanziali a questa disposizione è bastata ad imprimere una svolta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il governo tira dritto: no a emendamento su rimpatri Notizie correlate Leggi anche: Il centrodestra tira dritto: salta l'emendamento sui rimpatri Italia-Israele, il governo tira dritto: memorandum rinnovato nonostante le protesteL’Italia non ha alcuna intenzione di revocare il memorandum sulla Difesa con Israele. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'Italia rinnova il memorandum militare con Israele nonostante le proteste; Spiagge, il Comune tira dritto: Non aspetteremo più il governo: prime gare pronte a fine mese; Governo, Meloni tira dritto: niente rimpasto e sfida aperta alle opposizioni; Sui rimpatri la maggioranza tira dritto, muro delle opposizioni sul decreto. L'allarme delle associazioni: «Il governo tira dritto sul rilancio della caccia selvaggia»«Nonostante i 462 morti causati da fucili da caccia tra il 2007 e il 2025, la maggioranza ha incredibilmente deciso di accelerare sul DDL 1552 che stravolge la legge 157/92 e rilancia la caccia in for ... ilcambiamento.it Il governo (col sì del Colle) tira dritto. Sul referendum si vota il 22-23 marzoVittoria a metà. Il Consiglio dei ministri conferma che si voterà il 22 e 23, ma il quesito del referendum sulla giustizia viene integrato con gli articoli della Costituzione da modificare in caso di ... huffingtonpost.it Daniele Capezzone. . Confronto a L’Aria che tira su Iran, strategia Usa, governo Meloni e immobilismo dell’Europa. Qui i miei interventi. #fblifestyle - facebook.com facebook Confronto a L’Aria che tira su Iran, strategia Usa, governo Meloni e immobilismo dell’Europa. Qui i miei interventi. Link: x.com