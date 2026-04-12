Italia-Israele il governo tira dritto | memorandum rinnovato nonostante le proteste

Il governo italiano ha deciso di procedere con il rinnovo del memorandum sulla Difesa con Israele, siglato nel 2003 e ratificato nel 2005. Il trattato si rinnova automaticamente ogni cinque anni e, al momento, nessuna delle parti ha annunciato l’intenzione di interromperlo. La decisione è stata presa nonostante le proteste e le critiche provenienti da diversi settori. La questione rimane al centro dell’attenzione politica e pubblica.

L’Italia non ha alcuna intenzione di revocare il memorandum sulla Difesa con Israele. Il patto era stato siglato nel 2003 e ratificato dal nostro Parlamento nel 2005: si rinnova automaticamente ogni cinque anni, a meno che uno dei due Paesi non decida di sfilarsi. Così non sarà, perciò lunedì 13 aprile il memorandum estenderà i suoi effetti fino al 2031, nonostante da tempo molti giuristi e le opposizioni chiedano al governo italiano di fare un passo indietro a causa dei crimini commessi da Israele a Gaza e, più recentemente, dopo l’aggressione all’Iran. Due giorni fa ne ha parlato il dem Peppe Provenzano alla Stampa, chiedendo “ cos’altro deve succedere per sospendere il memorandum di cooperazione militare con Israele ”, mentre ieri è stato il Movimento 5 Stelle a incalzare Giorgia Meloni: “Abbia la dignità di sospendere l’accordo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia-Israele, il governo tira dritto: memorandum rinnovato nonostante le proteste San Siro, Sala tira dritto sulla vendita nonostante le mozionidi Redazione Inter News 24San Siro, Sala tira dritto sulla vendita nonostante le mozioni. Comuni montani, governo tira dritto. Santi: "Incertezza insostenibile"VOLTERRA Si chiude con un nulla di fatto il tentativo di correggere in sede parlamentare i criteri della riforma sui Comuni montani.