Nella serata di sabato a Roma, un agente della Polizia di Stato è stato ferito da una bottiglia lanciata durante una manifestazione. Il governo è intervenuto immediatamente, affermando che non si lascerà intimidire. La donna coinvolta nell'incidente è stata identificata come una persona nota alle forze dell’ordine. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine.

Si sa, gli anarchici puntano al caos. Al disordine. Ci sono riusciti, sabato sera a Roma. Una bottiglia ha colpito in testa un funzionario della Polizia di Stato, un agente. Un "nemico" per citare i compagni scesi in piazza per solidarizzare con il terrorista Alfredo Cospito in carcere al 41bis. "La polizia crea tensione immotivato, ci criminalizza" dicono loro sui social e sulle chat Telegram, ma la storia è un'altra: quella di un poliziotto finito in ospedale per aver fatto il suo lavoro. La politica si è schierata al fianco dell'agente ferito, peccato che a farlo non sia stata tutta la politica, ma solo una piccola parte. In particolare, quella di centrodestra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il governo in campo a fianco dell'agente ferito a Roma. "Non riuscirete a intimidire lo Stato". Matone minacciata

Notizie correlate

Anarchici, Meloni: “A chi pensa di intimidire Stato con violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete”?(Adnkronos) – "A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete.

Poliziotto ferito al corteo per Cospito, interviene Meloni: “Lo Stato non si fa intimidire”«Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Youtrend: 'Il campo largo (43%) supera il blocco di governo (42,1%)'; Campi Flegrei, la Regione al Governo: Più fondi per la messa in sicurezza; Roma Capitale in Parlamento (alla prova di Lega e campo largo); La mia discesa in campo? Un'idea fantomatica. Lo stop di Marina Berlusconi.

Il governo in campo dopo la disfatta azzurra: Gravina deve lasciareIl ministro dello Sport Abodi: Mi aspetto un sussulto di dignità. Maggioranza e opposizioni unite nel chiedere il repulisti alla Figc ... repubblica.it

Referendum, Pier Silvio Berlusconi in campo per il Sì. Meloni: «Per il governo non ci saranno contraccolpi»ROMA Avevano preannunciato che sarebbe scesa in campo. E lei, Giorgia Meloni, ha deciso di restarci, almeno fino alla chiusura della campagna referendaria. Nuovo giorno, nuova intervista. E nuovo post ... ilmattino.it

Il Napoli implode in casa con la Lazio: Inter in discesa verso il titolo. A Roma intanto c’è maretta con Gasperini - facebook.com facebook

#Rensch, è ansia Roma: oggi gli esami al flessore x.com