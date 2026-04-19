Anarchici Meloni | A chi pensa di intimidire Stato con violenza diciamo una cosa semplice | non ci riuscirete?

Il ministro dell’interno ha risposto a un messaggio pubblicato sui social, in cui si faceva riferimento a possibili atti di violenza contro le istituzioni. La dichiarazione si rivolge a chi pensa di intimidire lo Stato attraverso azioni violente, affermando che tali tentativi non avranno successo. La comunicazione è arrivata dopo una serie di proteste e manifestazioni di gruppo anarchico.

(Adnkronos) – "A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell’ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni che esprime "solidarietà e vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito (ieri, ndr) da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito". “Ho sentito al telefono questa mattina il vice dirigente della Digos Francesco Romano, rimasto ferito ieri a Roma mentre svolgeva il proprio lavoro nel servizio di mantenimento dell’ordine pubblico durante una manifestazione indetta da gruppi anarchici.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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