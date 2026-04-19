Poliziotto ferito al corteo per Cospito interviene Meloni | Lo Stato non si fa intimidire

Durante un corteo di protesta in solidarietà con Alfredo Cospito, un agente di polizia è stato colpito da una bottiglia di vetro, riportando ferite. La premier ha commentato la vicenda affermando che lo Stato non si fa intimidire. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi manifestanti anarchici, e l’episodio ha portato a dichiarazioni ufficiali di condanna da parte delle autorità. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

«Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito. A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell’ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chi è Francesco Romano, il funzionario di polizia rimasto ferito. Il funzionario di polizia rimasto ferito alla testa da un colpo di bottiglia lanciata dagli attivisti di matrice anarchica è il vice dirigente della Digos, Francesco Romano.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Poliziotto ferito al corteo per Cospito, interviene Meloni: “Lo Stato non si fa intimidire” Notizie correlate Roma, tensioni al Corteo pro Cospito: ferito un poliziottoTensione a Roma nel corteo degli anarchici pro Alfredo Cospito in Viale dello Scalo di San Lorenzo. Leggi anche: Tensioni al corteo anarchici per Cospito a Roma, poliziotto colpito e ferito da bottiglia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Corteo degli anarchici a Roma, in 200 per Cospito: ferito un poliziotto; Corteo degli anarchici: un poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro; Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro; Roma: poliziotto ferito al corteo degli anarchici per Cospito, 200 in piazza contro 41 bis. Corteo degli anarchici a Roma, un poliziotto ferito alla testa. Meloni: Vicini ad agenteLeggi su Sky TG24 l'articolo Corteo degli anarchici a Roma a sostegno di Cospito: un poliziotto ferito alla testa ... tg24.sky.it Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa per il lancio di una bottigliaSit-in dei militanti della galassia anarchica a Roma, nel quartiere San Lorenzo. «Siamo qui per ricordare Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis da quattro anni», hanno scandito ... ilmessaggero.it Sky tg24. . Un poliziotto è rimasto ferito durante il corteo anarchico del 18 aprile a Roma. L'agente è stato colpito al volto da una bottiglia di vetro. #news #skytg24 - facebook.com facebook A Roma il solito copione: corteo anarchico, tensione e un poliziotto ferito da una bottiglia. Due idee opposte di Italia. Noi scegliamo di stare con chi lavora, con chi indossa una divisa, con chi difende la nostra sicurezza. x.com