In occasione della serie teatrale dedicata alle famiglie La Domenica al Dadà arriva L' Elefantino

Domenica 1° febbraio si terrà il penultimo appuntamento con “La Domenica al Dadà” a Castelfranco Emilia. La rassegna teatrale, pensata per le famiglie, prosegue con lo spettacolo “L'Elefantino”. L’evento, promosso da Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale e Conad, offre non solo uno spettacolo, ma anche una merenda gratuita per tutti i bambini. Tante famiglie si sono già organizzate per non perdere questa giornata di teatro e divertimento.

Domenica 1° febbraio penultimo appuntamento con La domenica al Dadà a Castelfranco Emilia, la rassegna per famiglie promossa e realizzata da Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale insieme a Conad che, oltre a una scontistica dedicata sul prezzo del biglietto, offre la merenda a tutto il pubblico al termine degli spettacoli.Al Teatro Dadà alle ore 16.30 La Baracca Testoni Ragazzi porta in scena L'Elefantino di e con Bruno Cappagli e liberamente tratto dal racconto How Elephant Child Got His Trunk di Rudyard Kipling.

