In occasione della serie teatrale dedicata alle famiglie La Domenica al Dadà arriva L' Elefantino a Castelfranco Emilia

In arrivo domenica 1° febbraio il penultimo appuntamento di

Domenica 1° febbraio penultimo appuntamento con La domenica al Dadà a Castelfranco Emilia, la rassegna per famiglie promossa e realizzata da Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale insieme a Conad che, oltre a una scontistica dedicata sul prezzo del biglietto, offre la merenda a tutto il pubblico al termine degli spettacoli.Al Teatro Dadà alle ore 16.30 La Baracca Testoni Ragazzi porta in scena L'Elefantino di e con Bruno Cappagli e liberamente tratto dal racconto How Elephant Child Got His Trunk di Rudyard Kipling.

In occasione della serie teatrale dedicata alle famiglie "La Domenica al Dadà", arriva "L'Elefantino"

Domenica 1° febbraio si terrà il penultimo appuntamento con “La Domenica al Dadà” a Castelfranco Emilia.

Il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia ospita il collettivo Sotterraneo con lo spettacolo

