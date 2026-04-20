Il Giro d’Italia del Made in Italy si ferma a Milano, coinvolgendo 170 studenti provenienti da cinque scuole diverse. L’evento si svolge nella Sala Colucci e si inserisce nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, tenutasi il 20 aprile 2026. La manifestazione mira a promuovere i prodotti italiani e a sensibilizzare i giovani sui valori del patrimonio artigianale e industriale del paese.

Milano, 20 aprile 2026 – Nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, la Sala Colucci di Palazzo Castiglioni a Milano ha ospitato la seconda tappa del Giro d’Italia del Made in Italy, il road show promosso dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, con il sostegno dei Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con la Casa del Made in Italy della Lombardia. L’iniziativa ha visto la partecipazione d i 5 istituti scolastici – tra Licei del Made in Italy e Istituti tecnici del modello 4+2 – coinvolgendo circa 170 studenti, veri protagonisti della giornata, pensata per avvicinare il mondo della formazione a quello delle imprese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Giro d’Italia del Made in Italy fa tappa a Milano: coinvolti 170 studenti di cinque scuole

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