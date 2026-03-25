Dal 17 al 19 e il 23 aprile, nel quartiere Cassaro alto, si svolge l’undicesima edizione di “La Via dei Librai”. La manifestazione si svolge con presentazioni di libri, incontri e occasioni di confronto, coinvolgendo commercianti e residenti del quartiere. L’evento si svolge in primavera e rappresenta un appuntamento ricorrente per promuovere la cultura letteraria locale.

Torna “La Via dei Librai”, dal 17 al 19 e il 23 aprile. In piena primavera - ormai quasi una tradizione - il Cassaro alto ospita l’undicesima edizione della manifestazione letteraria nata dall’iniziativa di commercianti e residenti con l’obiettivo di valorizzare uno dei tratti più significativi del centro storico. Per tre giorni il percorso arabo-normanno riconosciuto dall’Unesco diventa luogo di incontro tra lettori, librai, editori e autori. Lungo l’asse che attraversa il Cassaro si susseguiranno presentazioni, incontri e occasioni di confronto. Le librerie indipendenti e le case editrici propongono cataloghi e novità, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere libri e nuovi progetti editoriali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Al Cassaro alto torna “La Via dei Librai”: a Palermo tre giorni di presentazioni, incontri e occasioni di confronto

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