Il quotidiano “Il Giorno” festeggia i suoi 70 anni il 21 aprile 2026. Per tre giorni si svolgeranno iniziative e celebrazioni dedicate a questa ricorrenza. La testata ha attraversato sette decenni di storia, portando avanti la sua attività di informazione e approfondimento. L’anniversario viene ricordato con eventi e ricordi, in un periodo in cui il giornale ha mantenuto il suo ruolo nel panorama mediatico italiano.

Milano, 11 aprile 2026 – Il 21 aprile 2026 il quotidiano “Il Giorno” compie 70 anni e racconta se stesso. La storia di un giornale assomiglia sempre alla Storia, parla di cambiamenti, di visioni e di futuro. Per tre giorni gli spazi del nostro quotidiano, nato nella primavera del 1956 segnando una rivoluzione nel panorama della stampa dell’epoca, saranno aperti alla città e si trasformeranno in un luogo di incontro e di scambio con talk e conversazioni. Una mostra di immagini storiche tratte dagli archivi del Giorno occuperà con un racconto dell’Italia e del mondo otto pannelli. Prime pagine che hanno illustrato, giorno dopo giorno, il nostro tempo, grandi fatti di cronaca, ma anche di cinema, design e grafica, grandi personaggi, campioni sportivi, protagonisti della storia d’Italia e reportage dal mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grandi penne e idee nuove: così il Giorno ha cambiato l’Italia. Tre giorni per celebrare i 70 anni

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Grandi firme ma con piccole idee. Giornaloni lontani dalla vita quotidianaHanno la faccia sicura che racconta la storia di chi ce l’ha fatta, di chi è conosciuto, galleggia nei talk show, frequenta bella gente e guadagna sicuramente bene. Raccontano la realtà di tutti gli ... affaritaliani.it

Da piccoli aspettavamo la sorpresa nell’uovo. Da grandi… anche. Peccato che non sempre vada come vorremmo noi. Ma non ci pensiamo: abbiamo rimediato (almeno nel mondo dei desideri), chiedendo alle nostre penne e matite cosa vorrebbero trovare - facebook.com facebook