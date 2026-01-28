San Jacopino torna il degrado nel giardino di via Galliano Accampamenti e spaccio

Nel quartiere di San Jacopino, il giardino di via Galliano torna a essere teatro di problemi. Il Comitato Cittadini Attivi segnala di nuovo accampamenti abusivi e spaccio di droga. La situazione preoccupa i residenti, che chiedono interventi concreti per mettere fine al degrado.

Ancora degrado e accampamenti nel giardino di via Galliano. È quanto denuncia, ancora una volta, il Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino. “Nelle ultime settimane sono state rimosse le impalcature del palazzo ex Inps tra via Toselli e via Galliano – si legge in una nota diffusa dal presidente del comitato Simone Gianfaldoni – Nonostante questo intervento, lungo il lato che confina con il giardino di via Galliano sono comparsi nuovamente dei giacigli di fortuna: prima erano tre, ora ne resta solo uno occupato da persone che creano disagio a residenti e commercianti”. Lo scorso 19 dicembre FirenzeToday aveva documentato lo stato in cui vivevano alcune persone sotto le impalcature del palazzo tra materassi, vestiti e rifiuti di ogni genere.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su San Jacopino

San Jacopino continua a affrontare problemi di degrado, con presenza di topi attorno ai cassonetti e aree abbandonate.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Jacopino

Argomenti discussi: Firenze, il comitato di San Jacopino: 'Spaccate a raffica, auto rovistate in pieno giorno'; San Jacopino ancora in preda al degrado: Topi ai cassonetti, ormai sono discariche a cielo aperto; Comitato: Da giorni vandalizzate le auto in sosta in San Jacopino; Vertice sulla sicurezza a San Jacopino, confronto tra cittadini e sindacati delle forze dell’ordine.

Firenze, il comitato di San Jacopino: 'Spaccate a raffica, auto rovistate in pieno giorno'Spaccate a raffica. E' il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino che torna a denunciare episodi di spaccate ai danni delle auto nel quartiere. 055firenze.it

San Jacopino: anche il 2026 si apre all’insegna della microcriminalitàFirenze, 2 gennaio 2026 – Una scia di spaccate che non accenna a fermarsi e un senso di esasperazione che cresce giorno dopo giorno. A San Jacopino il nuovo anno si è aperto nel peggiore dei modi, tra ... lanazione.it

“SICUREZZA IN CITTÀ” Questa mattina abbiamo partecipato a un evento promosso dal comitato dei cittadini di San Jacopino e abbiamo ascoltato gli interventi dei sindacati delle Forze dell’Ordine. Il giochino dello scaricabarile della Sinistra sul Governo ha le facebook

Comitato.C.A.San Jacopino (@SanJacopino) on X x.com