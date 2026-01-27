high school musical compie 20 anni e io ricordo ancora quando cantavo fabulous nel giardino delle suore pensando di essere sharpay

In occasione del 20º anniversario di High School Musical, si ripercorrono i ricordi legati alla trilogia Disney, un’epoca che ha segnato generazioni di giovani. Ricordare le emozioni di quegli anni aiuta a comprendere il valore di un fenomeno culturale che ha lasciato un’impronta duratura nel tempo.

Il primo film è stato rivoluzionario: ci ha fatto entrare nelle dinamiche adolescenziali, sentimentali e interpersonali di personaggi destinati a rimanere impressi nell’immaginario collettivo. Ci ha insegnato che una «mean girl» popolare come Sharpay nasconde anche fragilità e insicurezze, che una ragazza acqua e sapone come Gabriella può essere forte e determinata e che Troy, il campione di basket della scuola, può anche essere un bravo cantante senza rinunciare alle sue mille sfaccettature per paura dei pregiudizi. Ciliegina sulla torta l’esuberanza e la dolcezza di Ryan e l’umorismo di Chad e Taylor! Il secondo film ha poi alzato l’asticella. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

