Contratti all’insaputa dei clienti il Garante Privacy sanziona Acea

Da ilsole24ore.com 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante Privacy ha multato Acea Energia con 2 milioni di euro a causa di gravi violazioni nella gestione dei dati personali di oltre 1 milione di clienti. La sanzione arriva dopo verifiche approfondite sulle pratiche dell'azienda, che avrebbe operato senza il consenso esplicito degli utenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore e riguarda specificamente contratti sottoscritti senza il consenso degli interessati.

Il Garante Privacy ha sanzionato Acea Energia per 2 milioni di euro per “gravi violazioni nel trattamento dei dati personali di oltre 1.200 clienti per la fornitura di energia elettrica e gas”. L’Autorità fa sapere che è intervenuta dopo istanze riguardanti l’utilizzo di dati inesatti e non aggiornati di clienti della società per la conclusione di contratti non richiesti. Dalle ispezioni in sede, è emerso che i trattamenti avvenivano mediante società incaricate da Acea di procacciare potenziali clienti e che Acea non aveva adottato misure idonee a prevenire utilizzi fraudolenti dei documenti acquisiti dagli agenti porta a porta. “In... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

