Il candidato sindaco del centrosinistra ha dichiarato che il futuro di Casenuove di Masiano dipende dall’ascolto delle esigenze dei cittadini. Durante un incontro pubblico, ha ribadito l’importanza di coinvolgere la comunità nelle decisioni che riguardano il paese. Ha anche sottolineato che le proposte provenienti dalla popolazione saranno prese in considerazione per sviluppare un piano di sviluppo locale. La discussione si è concentrata su varie questioni della zona.

Sul futuro di Casenuove di Masiano Giovanni Capecchi, candidato sindaco del centro sinistra, ha un’idea chiara: i 900 residenti rappresentano una parte importante della popolazione pistoiese e negli ultimi anni hanno condotto un lavoro straordinario di analisi e proposta rispetto al governo del territorio di una delle frazioni più significative della piana pistoiese. Ma a Casenuove, come mi hanno spiegato i componenti del locale Comitato – aggiunge – si vive una contraddizione evidente, tipica anche di altre zone del nostro territorio: esiste una forte identità sociale, ma il paese è privo di servizi e di un progetto compiuto di pianificazione e rilancio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro di Casenuove di Masiano: "I cittadini vanno ascoltati"

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