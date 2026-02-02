‘I bambini vanno ascoltati’ | addio a Maria Rita Parsi pioniera della tutela dell’infanzia

Se ne è andata Maria Rita Parsi, una delle figure più conosciute nel campo della tutela dell’infanzia in Italia. Psicologa e psicoterapeuta di grande esperienza, ha dedicato tutta la vita a difendere i diritti dei bambini, ascoltando le loro voci e cercando di proteggerli. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per chi si occupa di infanzia e adolescenza.

Maria Rita Parsi, una vita dedicata ai diritti dei bambini. Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all’estero per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, è morta all’età di 78 anni. La sua vita è stata un impegno costante a favore dei più piccoli, intrecciando attività clinica, ricerca scientifica, divulgazione e azione istituzionale, con l’obiettivo di dare voce e protezione a bambini e adolescenti. Nata a Roma il 5 agosto 1947, Parsi ha dedicato l’intera esistenza allo studio dei processi di crescita e alla difesa dei diritti dei minori, diventando una delle figure più autorevoli nel panorama psicopedagogico italiano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

