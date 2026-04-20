Il Foggia perde sul campo la faccia e forse anche la serie C

Il Foggia ha subito una sconfitta in trasferta contro il Monopoli, concludendo la partita in svantaggio di un gol nel sesto minuto di recupero. La partita ha rappresentato un ulteriore passo verso una possibile retrocessione in Serie C, in una stagione caratterizzata da tre cambi di allenatore e da un passaggio di proprietà. La squadra si trova ora in una posizione critica, con poche possibilità di evitare il peggio.

Il Foggia perde in campo, la faccia ed è a un passo dal baratro. Quanto accaduto al sesto minuto di recupero sul campo del Monopoli, con i rossoneri sotto di un gol, è l'epilogo drammatico di una stagione fallimentare intervallata da ben 3 conduzioni tecniche e da un cambio di proprietà - da.🔗 Leggi su Foggiatoday.it SERIE C | Foggia attivissimo sul mercato: entro giovedì la chiusura di almeno un paio di operazioni Notizie correlate Leggi anche: Il Foggia perde anche a Monopoli, Fall decide il match: rossoneri sempre più vicini alla serie D Leggi anche: Scomparsa 21enne a Foggia: ricerche in corso, sul campo anche i droni Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Foggia perde anche a Monopoli, Fall decide il match: rossoneri sempre più vicini alla serie D - FoggiaToday; FOGGIA SIRACUSA 1-1. ANCORA SOSPESI, TRA IL THRILLER E IL PURGATORIO; Il Foggia rimonta, il Siracusa chiude in dieci: Zaccheria amaro, ma la salvezza resta lontana per entrambe; Monopoli-Foggia 1-0 (risultato finale). Il Foggia perde anche a Monopoli, Fall decide il match: rossoneri sempre più vicini alla serie DUna rete dell'attaccante al 9' della ripresa regala i tre punti ai 'gabbiani' e fanno sprofondare sempre più i satanelli, che per guadagnarsi i playout dovranno vincere l'ultima gara contro la Salerni ... foggiatoday.it Il Foggia perde a Monopoli 1-0: per i playout domenica servirà un miracoloRossoneri pericolosi nel primo tempo poi nella ripresa il vantaggio del Monopoli taglia le gambe agli uomini di Pazienza ... foggiacittaaperta.it Il Foggia perde anche a Monopoli, Fall decide il match: rossoneri sempre più vicini alla serie D x.com Allo Zaccheria il Foggia perde 1 a 0 contro il Siracusa - facebook.com facebook