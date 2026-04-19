Il Foggia perde anche a Monopoli Fall decide il match | rossoneri sempre più vicini alla serie D
Il Foggia ha subito un'altra sconfitta in trasferta a Monopoli, con un gol deciso dall'avversario. La squadra rossonera si trova ormai in una posizione difficile in classifica, rendendo sempre più improbabile la possibilità di evitare i playout. La stagione del club si sta complicando ulteriormente, lasciando poche speranze di miglioramento a breve termine.
L'ennesima occasione persa. Il Foggia perde anche a Monopoli e le possibilità di rimediare a una stagione pessima, usufruendo del salvagente dei playout, si riducono ormai al lumicino. Ai rossoneri servirà una vittoria con la Salernitana, o comunque fare lo stesso risultato del Giugliano.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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