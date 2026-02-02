Giovane tenuto in vita per due giorni senza polmoni liquefatti da una sepsi | ora sta bene Come hanno fatto

I medici del Northwestern Memorial Hospital sono riusciti a salvare un giovane che stava per morire. Dopo una sepsi grave, i medici sono intervenuti con una procedura innovativa, mantenendo il ragazzo in vita senza polmoni per due giorni. Ora sta bene.

I medici del Northwestern Memorial Hospital hanno salvato un giovane grazie a un intervento straordinario, che ha permesso di mantenerlo in vita senza polmoni per due giorni. Il 33enne, a causa di una gravissima insufficienza respiratoria innescata dall'influenza e di un'infezione batterica devastante, aveva i polmoni totalmente liquefatti. Ecco come è stato salvato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Northwestern Memorial Hospital

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Northwestern Memorial Hospital

Argomenti discussi: Negli Usa paziente tenuto in vita per due giorni senza i polmoni, in attesa del doppio trapianto; CEI: contro la violenza tra i giovani, creare spazi di aggregazione e cultura; Bravo David: il giovane pugile salva la vita a una donna piazzatasi in mezzo ai binari della stazione; Non si è mai pronti a dire addio al proprio genitore. L’addio di Piero Pelù a papà Giovanni.

Giovane tenuto in vita per due giorni senza polmoni, liquefatti da una sepsi: ora sta bene. Come hanno fattoI medici del Northwestern Memorial Hospital hanno salvato un giovane grazie a un intervento straordinario, che ha permesso di mantenerlo in vita senza ... fanpage.it

Paziente tenuto in vita per due giorni senza i polmoni, in attesa del doppio trapiantoL'uomo, 33 anni, con sindrome da distress respiratorio acuto, è stato tenuto in vita senza polmoni grazie a un sistema artificiale fino al trapianto bilaterale. Lo studio, pubblicato su Med Cell Press ... msn.com

Giovane marinaio evacuato d’urgenza dalla petroliera nel mare in tempesta 28 gennaio 2026 | 19:31 Attimi di forte tensione nelle acque dell’Isola d’Elba, dove nella giornata di oggi si è consumata una delicata operazione di soccorso che ha tenuto col fiato so - facebook.com facebook