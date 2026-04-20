Prima di diventare un fenomeno televisivo, la serie HBO che ha rivoluzionato il modo di raccontare l’adolescenza si è ispirata a un’altra produzione disponibile su Prime Video. Questa serie precedente ha affrontato con realismo e senza filtri le difficoltà emotive e le vulnerabilità dei giovani, propedeutica alle tematiche poi esplorate nel successo successivo. Entrambe le produzioni si sono distinte per il loro approccio diretto e senza compromessi nei confronti delle sfide giovanili.

Il fenomeno Euphoria non è nato dal nulla. Prima della serie HBO che ha ridefinito il racconto adolescenziale contemporaneo, c’è stato un altro titolo capace di raccontare con lucidità, crudezza e una certa libertà formale le fragilità dei più giovani. Una serie che oggi potete recuperare su Prime Video e che, a distanza di anni, appare quasi come un punto di partenza ideale per capire da dove arriva quel tipo di narrazione. Parliamo di Skins, serie britannica che ha segnato un’intera generazione e che, ancora oggi, conserva una forza sorprendente. Uscita nel 2007, molto prima che il racconto adolescenziale diventasse così centrale nelle piattaforme, Skins ha affrontato temi come sesso, droga, identità, salute mentale e disorientamento emotivo con una libertà che all’epoca era rara, soprattutto in televisione.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il fenomeno Euphoria non è nato dal nulla: su Prime Video trovate la serie che le ha insegnato tutto

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