ER quando il medical drama era cinema | il ritorno su Netflix della serie che ha insegnato tutto alle altre

La serie ER torna su Netflix, portando di nuovo in scena quegli anni in cui il medical drama era un vero e proprio fenomeno. Lo show, che ha segnato un’epoca, ha insegnato molto alle serie che sono arrivate dopo, come Grey’s Anatomy e Doc. Per chi pensa che il genere sia solo intrattenimento, ricordate che all’origine c’era un modo diverso di raccontare le emergenze degli ospedali.

Per chi Grey’s Anatomy, Doc e The Pitt è solo roba per educande, ricordatevi sempre che per il medical drama in principio era il verbo. E il verbo era ER – Medici in prima linea. L’acronimo dei più felici, mutuato da due parole inglesi (“emergency room”), divenuto celebre nei primi anni Novanta sulla tv pubblica italiana (Rai 2), tornerà a mostrarsi dal 10 febbraio prossimo in tutto lo splendore dei suoi 331 episodi, distribuiti su 15 stagioni, direttamente su Netflix. Prima che orde di implumi giovinetti consumassero diottrie sulle piroette di Stranger Things, il binge-watching era già nato per ER. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

