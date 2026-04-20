Il Fasano doma il Martina e balza al secondo posto | festa davanti a 3mila tifosi
Il Fasano ha battuto il Martina per 1-0 in una partita giocata davanti a circa 3.000 spettatori, conquistando così il secondo posto in classifica. La vittoria permette alla squadra di salire in classifica, mantenendo il passo con le altre contendenti, mentre il Barletta, primo in graduatoria, ha già ottenuto la promozione in Serie C. La partita si è conclusa con un risultato che premia gli sforzi del Fasano, che ha mostrato una prestazione convincente.
FASANO - Al termine di una grande prestazione, il Fasano supera per 1-0 il Martina, agganciato in classifica al 2° posto, alle spalle di un’ormai irraggiungibile Barletta, matematicamente promosso in Serie C. Davanti ad oltre 3000 spettatori, il sentito derby della 32^ giornata vive un quarto.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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