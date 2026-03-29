Il Foggia ha vinto la partita grazie a un gol di Staver, superando il Trapani con il punteggio di 1-0. Con questa vittoria, i pugliesi rimangono ultimi in classifica nel campionato di Serie C girone C, ma riducono leggermente il divario con il Trapani, che occupa la posizione immediatamente superiore. Il Barletta mantiene la testa della classifica, mentre il Martina si conferma in seconda posizione.

Con un gol di Staver il Foggia (foto) ha superato il Trapani. I satanelli pugliesi, grazie all’1-0 odierno restano ultimi in classifica del campionato di calcio di serie C girone C ma ora possono sperare di evitare la retrocessione diretta, avendo 26 punti rispetto ai 27 proprio dei siciliani. Vittoria per il Team Altamura, 1-0 su un’altra siciliana, il Siracusa. Sconfitta l”Audace Cerignola a Crotone (3-1 per i calabresi). Serie D girone H, 29ma giornata: Barletta-Real Normanna 1-0, Ferrandina-Paganese 1-1, Fidelis Andria-Acerrana 1-0, Francavilla in Sinni-Heraclea 2-2, Manfredonia-Gravina in Puglia 1-2, Martina-Afragolese 2-0, Pompei-Città di Fasano 1-1, Virtus Francavilla Fontana-Nardò 1-0. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Il Foggia vince e spera. Il Barletta prosegue in vetta, il Martina resta solo al secondo posto Calcio

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