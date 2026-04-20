Il film “Il Diavolo Veste Prada 2” ha annunciato una collaborazione con il marchio di sandali brasiliano Havaianas, ampliando la gamma della linea Puffed Family. La partnership mira a integrare le caratteristiche distintive del brand brasiliano con l’immagine del film, creando una collezione che unisce moda e comfort. Questa iniziativa segna l’espansione internazionale del brand, che si propone di proporre un nuovo approccio allo stile attraverso questa collaborazione.

Sotto il segno de Il Diavolo veste Prada 2, il brand brasiliano allarga l’iconica Puffed Family definendo un nuovo concetto di stile e posizionamento globale. Havaianas apre una nuova fase del proprio percorso nel mondo della moda con una collaborazione destinata a far parlare. Il marchio brasiliano unisce le forze con il film Il Diavolo veste Prada 2, prodotto da 20th Century Studios e in uscita nelle sale dal primo maggio, dando vita a un progetto che va oltre il semplice lancio di prodotto e si configura come un’operazione culturale su scala internazionale. L’iniziativa nasce dall’influenza duratura di una saga che ha segnato l’immaginario collettivo legato alla moda, trasformandosi in un punto di riferimento per stile e narrazione contemporanea.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Il Diavolo Veste Prada 2” collabora con Havaianas: si allarga la Puffed Family

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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