Lo spettacolo teatrale Il corpo di Matteotti è il terzo evento della rassegna under 35 Green Days – nel tempo che resiste. La rappresentazione si svolge all’interno di un teatro locale e affronta temi legati alla memoria storica e alle vicende legate alla figura di Matteotti. La messa in scena coinvolge attori emergenti e si inserisce nel calendario culturale della città, con l’obiettivo di riflettere sul passato attraverso il teatro.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Il corpo di Matteotti, terzo appuntamento della rassegna under 35 Green Days – nel tempo che resiste.. Dove e Quando: Presso l’Argot Studio (Via Natale del Grande 27, Roma), sabato 25 aprile alle ore 19:30 e domenica 26 aprile alle ore 17:30.. Perché: Per ripercorrere una delle ferite originarie della nostra storia democratica attraverso lo sguardo innovativo e la sensibilità delle nuove generazioni teatrali, in un giorno dal forte valore simbolico.. In concomitanza con le celebrazioni per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il palcoscenico romano si fa promotore di una profonda riflessione sulle radici stesse della nostra Repubblica.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Corpo di Matteotti: Memoria all’Argot

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DOMANI ore 17.30 andiamo in scena al Teatro San Leonardo ci sono ancora posti disponibili https://eventi.archeoares.it/evento/il-corpo-di-matteotti-teatro-san-leonardo/ Vi aspetto - facebook.com facebook